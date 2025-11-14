Em 2025, o Velo Clube encarou o Timão fora de casa e perdeu. A partida ficou no 2 a 1. Corinthinas será mais uma vez adversário do Rubro-Verde em 2026. Foto: Arquivo JC/Ana Julia Guerreiro Galvão | @a.jfotos

O Paulistão 2026 começará no dia 11 de janeiro e a previsão de encerramento é no dia 8 de março

O Velo Clube anunciou ontem (13) o elenco oficial que vai defender a camisa do Rubro-Verde na Série A1 em 2026. Muito aguardado pela torcida, o anúncio já veio completo com os nomes e posições de cada um dos jogadores. O Paulistão começará no dia 11 de janeiro e termina no dia 8 de março. O Velo enfrentará oito equipes na primeira fase: Corinthians, Red Bull Bragantino, Guarani, Portuguesa, Ponte Preta, Noroeste, Botafogo de Ribeirão Preto e Santos.

Goleiros

Léo Steffen, de 25 anos, vem da Portuguesa Santista; Paulo, de 20 anos, é da própria categoria de base; Paulo Vitor, 34 anos, passou pelo CSA em Alagoas; e Marcelo Garné, de 35 anos, veio do Ai Jabalain, da Arábia Saudita.

Zagueiros

Betão, de 26 anos, vem do Athletic de Minas Gerais; Gabriel Mancha, de 23 anos, veio do Cianorte do Paraná; Islan, de 26 anos, também é tem passagem pelo CSA; Lucas Mingoti, com carreira no Floresta, do Ceará, tem 25 anos; Marcelo, de 32 anos, vem do Botafogo da Paraíba; e Timbó, de apenas 20 anos, veio de Passos, em Minas Gerais. Manche e Marcelo jogaram a A1 2025 pelo Velo.

Laterais

Breno, jovem de 18 anos, é cria da casa; Yaniã, de 26 anos, também vem do Botafogo da Paraíba; Caique, de 27 anos, passou pelo Ypiranga do Rio Grande do Sul; e Ruan, de 26 anos, vem do Pouso Alegre, de Minas Gerais.

Volantes

Adriano Junior, de 26 anos, vem do Manaus FC, no Amazonas; Luís Otávio, de 28 anos, passou pelo Confiança, em Sergipe; e Rodrigo, de 31 anos, do Figueirense, em Santa Catarina.

Meias

João Lucas, de 25 anos, passou no Figueirense também; Matheus Firmino, de 26 anos, vem do Porto Vitória, do Espírito Santo; Matheus Norton, com 29 anos de idade, tem passagem no Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul; e Karl, de 32 anos, vem do Itabaiana, do Sergipe.

Atacantes

Na linha de frente, Jhoninha com 23 anos tem experiência no Goiatuba, de Goiás; Rodrigo Alves, de 30 anos, tem passagem no Botafogo da Paraíba. Daniel Amorim, de 36 anos, Lucas Duni, de 29 anos, e Sillas, de 30 anos, passaram pelo Operário (Paraná), Água Santa (SP) e São Bernardo, de SP, respectivamente, porém, também defenderam a camisa do Velo Clube na A1 de 2025 e retornam aos postos.

Confira na galeria abaixo o elenco do Velo Clube para a disputa do Paulistão em 2026.