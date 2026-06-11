Engenheiro José Tadeu Leme. Foto: Reprodução/Internet

O ex-diretor do CIESP e fundador da Engimplan, José Tadeu Leme, faleceu aos 70 anos em São Paulo; velório e sepultamento ocorrem nesta sexta-feira em Rio Claro.

Rio Claro perdeu nessa quinta-feira (11) o empresário e líder industrial José Tadeu Leme, que faleceu aos 70 anos, em São Paulo. Ele deixa um legado marcado pela inovação, empreendedorismo e dedicação ao desenvolvimento da indústria paulista e brasileira.

O velório do líder industrial acontece nesta sexta-feira (12), a partir das 9 horas, no Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. No mesmo local, será realizado o sepultamento às 13h30.

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Trajetória e legado de José Tadeu Leme no setor industrial

Nascido em 30 de novembro de 1955, em Rio Claro, José Tadeu Leme era filho de João Leme e Gessy Lhar Leme. Casado com Silvia Nigro Leme, ele deixa também os filhos Letícia e Vitor.

O empresário formou-se em Física pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Rio Claro, em 1977. Posteriormente, concluiu o curso de Engenharia Mecânica pela UNESP de Bauru, em 1983. Essa sólida formação serviu de base para uma carreira marcada pela inovação tecnológica e pelo desenvolvimento de soluções para a área da saúde.

No setor industrial, José Tadeu Leme foi Diretor Titular da Diretoria Regional do CIESP de Rio Claro entre os anos de 2007 e 2011, membro do Conselho Fiscal do CIESP, Diretor Titular do Departamento de Ação Regional (DEPAR) da FIESP e integrante dos Conselhos Regionais do SESI e do SENAI.

Entre suas realizações mais importantes na região está a idealização do Laboratório de Ensaios do SENAI Rio Claro. Atualmente, o espaço é denominado Laboratório Engenheiro José Tadeu Leme, uma homenagem permanente à sua visão de futuro e ao compromisso com a qualificação tecnológica da indústria.

Atuação empresarial e inovação na medicina

Sua trajetória profissional teve início na empresa Baumer, em Mogi Mirim, onde atuou como executivo de vendas. Foi nesse período que descobriu sua paixão pela área de implantes ortopédicos, segmento que se tornaria sua grande missão empresarial.

Em 1992, fundou a Engimplan Engenharia de Implantes Indústria e Comércio Ltda., empresa que se consolidou como uma das principais referências nacionais no desenvolvimento de implantes e tecnologias para a área médica. Sob a liderança de José Tadeu Leme, a empresa cresceu e conquistou reconhecimento internacional, permanecendo sob sua gestão até 2019, quando foi adquirida pela empresa belga Materialise.

Movido pelo espírito empreendedor que sempre o caracterizou, em 2020 participou da fundação da O-Link Medical, ao lado de outros dois sócios. José Tadeu Leme deixa um legado de competência, visão estratégica, inovação e compromisso com o desenvolvimento industrial e tecnológico do país.