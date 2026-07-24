A Polícia Militar de Rio Claro atende, neste momento, a uma ocorrência na agência da Caixa Econômica Federal localizada na Rua 3, no Centro da cidade. Segundo informações preliminares, tudo indica que o local foi alvo de um furto durante a madrugada.

Cartões foram encontrados na frente da agência, e a área foi isolada pela PM, que aguarda a chegada da perícia.

A assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal foi procurada e informou que a Agência Rio Claro (SP) já retomou o atendimento ao público.

“O banco ratifica que coopera integralmente com as investigações e que maiores informações serão repassadas às autoridades policiais”, diz a nota.