Rio Claro registra um novo caso de dengue, somando 22 confirmações neste ano, conforme atualização divulgada nesta sexta-feira (24) pela Vigilância Epidemiológica do Município. O boletim epidemiológico aponta mais um diagnóstico da infecção transmitida pelo mosquito.

Para orientar a população e vistoriar residências e pontos estratégicos, equipes da Fundação Municipal de Saúde percorrem continuamente os bairros da cidade.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular?

Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável.

👉 Acesse e participe gratuitamente:

https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Ações de prevenção contra a dengue em Rio Claro

A população também precisa fazer a sua parte no combate ao vetor. Qualquer recipiente que possa acumular água deve ser descartado ou protegido, mantendo quintais e terrenos limpos o tempo todo.

A destinação correta dos resíduos é fundamental para evitar novo caso de dengue. O município oferece estrutura com oito ecopontos, serviço de coleta domiciliar, programa cata-bagulho e coleta seletiva.