Evento no Parque Lago Azul terá entrada gratuita, cardápio variado e programação musical de sexta a domingo

Desta sexta-feira (24) até domingo, Rio Claro recebe mais uma edição do Festival Gastronômico de Inverno, reunindo comida de qualidade e boa música ao vivo. Não haverá cobrança de ingresso para o evento, que será realizado no Parque Municipal Lago Azul.

O amplo cardápio do festival terá torresmo, polenta, mandioca, frango a passarinho, caldos, espetinhos, massas, pasteis, batata frita, hambúrguer, cachorro-quente, sanduíches, kebab, pizzas, milho, pamonha, curau, chocolate quente, vinho quente, drinks, raspadinhas e churros. “É um cardápio amplo, para agradar todos os gostos”, destaca o secretário municipal de Turismo, Guilherme Pizzirani.

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Programação musical do Festival Gastronômico de Inverno

Na sexta-feira e no sábado, o Festival Gastronômico de Inverno começa às 18 horas. Já no domingo (26), a abertura dos portões será às 16 horas.

A programação musical prevê para a sexta-feira flashback com o DJ Elcio Pontes e show com a Família Bourbon. No sábado (25), tocam a banda Blaze, com tributo ao Bon Jovi, e a banda Sapato Velho, com tributo ao Roupa Nova. No domingo, as apresentações ficam por conta da banda Sala Especial, da banda cover U2 Cronos e do Trio Cassino e Ela.

A realização é da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.

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