Inscrições para representantes da sociedade civil abrem em 27 de julho para o biênio 2027-2028

No próximo dia 27 de julho, abrem-se as inscrições para a eleição Compirrc Rio Claro, que definirá a nova diretoria do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Rio Claro (Compirrc). O processo eleitoral visa escolher os representantes titulares e suplentes da sociedade civil para o biênio de 2027 e 2028.

Serão eleitos 10 representantes titulares da sociedade civil, acompanhados de seus respectivos suplentes. A distribuição prevê cinco representantes de coletivos de promoção da igualdade racial, dois de religiões de matriz africana e um de organizações que historicamente promovem a cultura afro-brasileira.

Completam a composição um representante de entidade sindical de trabalhadores com atuação no combate ao racismo e promoção da igualdade racial, e um indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Rio Claro. Poderão participar entidades, organizações e coletivos da sociedade civil, com ou sem CNPJ, que atuem na área. A eleição seguirá princípios de legalidade, publicidade, transparência e isonomia.

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Inscrições e assembleia eleitoral

As inscrições deverão ser realizadas entre 27 de julho e 7 de agosto. O protocolo pode ser presencial na Secretaria Municipal de Governo, no Paço Municipal, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h, em dias úteis. Também é possível se inscrever por meio eletrônico, enviando a documentação para o e-mail [email protected].

O edital completo com as instruções, ficha e documentações obrigatórias está disponível no Diário Oficial do Município de quarta-feira (22). A assembleia eleitoral para a escolha da nova diretoria do Compirrc será realizada no dia 10 de setembro, às 19h, na Sociedade Philarmônica. A votação ocorrerá das 19h15 às 20h15.