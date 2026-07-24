Iniciativa solidária em Rio Claro visa ajudar Lar Bethel e Hospedaria de Emaús com doações até 5 de agosto.

O projeto Ginástica de Rua está celebrando seu segundo aniversário com uma campanha solidária. O objetivo é arrecadar mil litros de leite para o Lar Bethel e a Hospedaria de Emaús, ambas instituições assistenciais de Rio Claro.

As doações podem ser realizadas até o dia 5 de agosto. Há diversos pontos de arrecadação espalhados pela cidade para facilitar a participação da população.

Todo o leite coletado será entregue às duas entidades durante a celebração dos dois anos do projeto. A meta é mobilizar participantes, parceiros e a população de Rio Claro para alcançar a marca de mil litros.

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A solidariedade é uma marca na história da Ginástica de Rua. Em uma ação anterior, um aulão beneficente em prol da Casa Bezerra de Menezes arrecadou 496 itens de higiene pessoal.

Entre os donativos estavam 258 sabonetes, 122 cremes dentais, 44 escovas de dente, 26 frascos de shampoo e condicionador, além de papel higiênico, lenços umedecidos, sabonete líquido e outros produtos destinados à instituição.

Pontos de arrecadação espalhados pela cidade

Em entrevista à rádio JC FM, Patricia Manir Miguel Schrank, professora de educação física do grupo, destacou a importância dos diversos pontos de arrecadação da campanha.

“Colocamos vários pontos de arrecadação na cidade, para que cada um multiplique essa arrecadação, e com isso a lista cresce bastante”, explicou a representante do projeto Ginástica de Rua.