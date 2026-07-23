Animal silvestre estava no acostamento da Rodovia Constante Peruchi; causa da morte será apurada pela Vigilância Sanitária

Uma jaguatirica foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (23), na Rodovia Constante Peruchi (SP-316), no trecho que conecta Rio Claro a Santa Gertrudes, nas proximidades de condomínios residenciais.

Segundo a Polícia Militar, um morador que realizava uma caminhada pelo trecho avistou o felino no acostamento da pista. Ele acionou imediatamente a viatura da PM que realizava o patrulhamento preventivo na região.

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Apuração da causa da morte

Em entrevista à reportagem, a Soldado PM Vivo informou que o animal apresentava um corte na parte dianteira da pata superior. O caso passará por análise detalhada para confirmar o que causou o óbito do felino.

“Não se sabe se foi um acidente; daqui para frente é de total autoria da Vigilância Sanitária do município. Possivelmente foi um atropelamento, mas tudo será apurado”, afirmou a policial militar.

A equipe da Vigilância Sanitária (VS) compareceu ao local da ocorrência e recolheu o corpo do animal silvestre para a realização dos procedimentos cabíveis.