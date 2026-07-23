Encontro na Sociedade Philarmônica destaca a política na ótica das mulheres negras, com feira de empreendedorismo e café comunitário.

A programação referente ao Julho das Pretas em Rio Claro será realizada neste sábado (25), a partir das 13 horas, na Sociedade Philarmônica. Neste ano, o tema do encontro organizado pela Equipe Palmares será “Nós por Nós: A Política na Ótica das Mulheres Negras”.

Na programação, haverá Roda das Estratégias, Potências e Prioridades; apresentação cultural; feira de empreendedoras negras, fortalecendo o território, e café comunitário. Com entrada aberta ao público, os participantes que forem participar do café são convidados a levar sua contribuição para este momento de confraternização.

Em Rio Claro, graças à mobilização do movimento de mulheres negras, o dia 25 de Julho foi instituído pela Lei Municipal 4.251/2011 como o Dia do Julho das Pretas. Esta data completa 15 anos em 2026, sendo um marco de luta, reconhecimento e afirmação do protagonismo feminino negro.

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Ao longo do mês de julho, outras atividades foram realizadas. No último dia 15, a Equipe Palmares recebeu Simone Nascimento, da Bancada Feminista e Coordenadora Estadual MNU, e a doutora Flávia Alessandra de Souza, que recentemente lançou o livro “Feminismos Negros e Mulherismo Africana”.

Entenda o Julho das Pretas

O Julho das Pretas é uma ação de incidência política e agenda conjunta e propositiva com organizações e movimentos de mulheres negras do Brasil. Seu objetivo é fortalecer a ação política coletiva e autônoma das mulheres negras nas diversas esferas da sociedade.

A ação foi criada em 2013 pelo Odara – Instituto da Mulher Negra, e celebra o 25 de Julho, Dia Internacional da Mulher Negra Afro Latina Americana e Caribenha.