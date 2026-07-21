Equipamentos já estão em fase de testes e fortalecerão a segurança e o monitoramento da cidade

A Prefeitura de Rio Claro está colocando em operação novos radares fixos em Rio Claro, instalados em oito pontos de vias com grande movimento no município. Nos últimos dias, muitos motoristas observaram a movimentação das instalações, e vídeos sobre o tema circularam nas redes sociais.

Questionada pela reportagem do JC, a gestão do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) comunicou que o principal objetivo é preservar vidas, promovendo um trânsito mais seguro. A administração municipal informou que os equipamentos estão em fase de testes e somente entrarão em funcionamento após a aferição do InMetro.

Além da fiscalização do trânsito, parte desses equipamentos fortalecerá o setor de segurança pública. Eles integrarão o sistema de monitoramento da Muralha Digital em importantes corredores de entrada e saída do município, auxiliando no trabalho das forças de policiamento, conforme comunicado pela Prefeitura.

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Confira os pontos de instalação dos radares

Os novos radares fixos em Rio Claro foram instalados nos seguintes locais:

Avenida Brasil: perto do número 13.500 na região de Ajapi (nos dois sentidos); a 190 metros da entrada da empresa Eco Primo Soluções, também em Ajapi (nos dois sentidos); e nas proximidades da escola municipal Gisele Brizotti Ferraz Ferreira, sentido bairro-centro (Jardim Floridiana).

perto do número 13.500 na região de Ajapi (nos dois sentidos); a 190 metros da entrada da empresa Eco Primo Soluções, também em Ajapi (nos dois sentidos); e nas proximidades da escola municipal Gisele Brizotti Ferraz Ferreira, sentido bairro-centro (Jardim Floridiana). Avenida Castelo Branco: a 160 metros do centro da rotatória da Rua 14 (nos dois sentidos).

a 160 metros do centro da rotatória da Rua 14 (nos dois sentidos). Avenida Amaral Gurgel: entre as ruas 9 e 14 (nos dois sentidos).

entre as ruas 9 e 14 (nos dois sentidos). Avenida Visconde: entre as ruas 8 e 9 (nos dois sentidos).

entre as ruas 8 e 9 (nos dois sentidos). Rua Dr. Elói Chaves: perto da entrada do NAM, sentido bairro-centro.

perto da entrada do NAM, sentido bairro-centro. Rua João Polastri: entre as avenidas 29 e 37, sentido centro-bairro.

A Prefeitura também informa que os pontos propostos para a instalação desses equipamentos de fiscalização foram definidos com base em estudos técnicos. Foi considerado o histórico de segurança viária do município, priorizando locais com recorrentes registros de excesso de velocidade, elevado potencial de acidentes e grande circulação de veículos e pedestres.

Os critérios para a definição dos locais seguem as regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Estes incluem estudos de acidentalidade, velocidades praticadas, características urbanas (como proximidade de escolas, hospitais, comércio e trechos com grande travessia de pedestres), entre outros fatores.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana ressalta a importância de que todos obedeçam aos limites de velocidade e às regras de trânsito, independentemente da presença de radares ou outros meios de fiscalização. O respeito às normas de circulação é uma responsabilidade coletiva, e a imprudência continua sendo uma das principais causas de acidentes graves e fatais na cidade.