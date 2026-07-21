Iniciativa Fature Mais disponibiliza 675 vagas na região para diagnóstico empresarial, orientação especializada e acompanhamento técnico

A consultoria Sebrae para micro e pequenas empresas, por meio da iniciativa Fature Mais, já está com inscrições abertas. O programa gratuito oferece diagnóstico empresarial, orientação especializada e acompanhamento técnico para ajudar empresários a identificar oportunidades de melhoria, fortalecer a gestão e aumentar a competitividade dos negócios. Ao todo, mais de 64 mil empresas da região podem participar, e nesta edição, serão disponibilizadas 675 vagas.

Os atendimentos são realizados conforme a disponibilidade dos consultores e analistas do Sebrae-SP. Para mais informações e inscrições, os interessados podem ligar para (16) 3362-1820 ou enviar mensagem pelo WhatsApp (16) 99186-7879.

Dados do Data Sebrae, atualizados em 20 de junho, revelam que a região de São Carlos, que inclui Rio Claro, conta com 64.064 microempresas e empresas de pequeno porte. Desse total, 55.396 são microempresas e 8.668 são empresas de pequeno porte.

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Metodologia do Fature Mais

A metodologia do programa inicia com um diagnóstico empresarial detalhado. Ele serve para identificar os principais desafios e oportunidades de cada negócio.

A partir desse levantamento, o empreendedor recebe uma trilha de atendimento personalizada, criada conforme as necessidades específicas da sua empresa. Com o suporte de especialistas do Sebrae-SP, diversos temas são abordados, como gestão, finanças, marketing, vendas, inovação, recursos humanos, operações, planejamento estratégico e adaptação à Reforma Tributária.

Além das consultorias focadas na gestão empresarial, a metodologia também oferece orientação para acesso ao crédito.