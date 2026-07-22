Aulas de música e teatro são abertas à comunidade e têm início em agosto no Centro Cultural

O Centro Cultural Sesi Rio Claro abre nesta quarta-feira (22) as inscrições Sesi Rio Claro cursos gratuitos para as turmas do segundo semestre do Núcleo de Música e do Núcleo de Artes Cênicas.

As inscrições ocorrem por ordem de chegada e devem ser realizadas presencialmente na secretaria do Sesi, localizada na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana.

Para se inscrever, é necessário apresentar RG e CPF do aluno e do responsável (se o aluno for menor de idade), além de comprovante de residência. Os cursos são totalmente gratuitos e abertos a toda a comunidade de Rio Claro, com início das aulas previsto para 03 de agosto.

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Detalhes sobre os cursos

No Núcleo de Música, as aulas são projetadas para estimular o aprendizado de habilidades técnicas de maneira interativa e lúdica. O objetivo é promover o desenvolvimento pessoal, a sensibilidade estética e a expressão artística dos participantes.

O programa musical abrange o aprendizado de instrumentos de cordas friccionadas, como violino, viola, violoncelo e contrabaixo. O Centro Cultural Sesi Rio Claro disponibilizará os instrumentos para os alunos utilizarem durante as atividades em sala de aula.

Para o Núcleo de Artes Cênicas, a proposta é para quem deseja iniciar no teatro. As atividades incluem jogos, exercícios e improvisações, visando desenvolver a criatividade, a expressão e a experimentação cênica em um ambiente acolhedor e colaborativo.

Informações detalhadas sobre os dias e horários das aulas para ambos os núcleos podem ser consultadas diretamente na secretaria do Sesi Rio Claro ou através de suas redes sociais.