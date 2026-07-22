Evento tradicional para o padroeiro dos motoristas terá concentração no Aeroclube e benção na Avenida Visconde

A tradicional carreata São Cristóvão Rio Claro será realizada no dia 1º de agosto. A celebração em homenagem ao padroeiro dos motoristas foi confirmada pelo Sindicato dos Transportadores Autônomos Rodoviários de Rio Claro (Sintrarc).

Embora o dia dedicado a São Cristóvão seja 25 de julho, a organização optou por realizar o evento no sábado seguinte, dia 1º de agosto, visando uma maior participação.

A concentração dos veículos está marcada para às 15 horas, em frente ao Aeroclube de Rio Claro. A saída da carreata ocorrerá às 17 horas, seguindo em direção ao final da Avenida Visconde, na altura da Avenida 32.

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Benção final da carreata

No local de chegada, no final da Avenida Visconde, será realizada a benção final aos motoristas e seus veículos, encerrando a homenagem ao padroeiro São Cristóvão.