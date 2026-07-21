Líder histórico da escola de samba A Casamba deixou um legado de paixão pelo carnaval na cidade

Faleceu em Rio Claro no domingo (19), aos 82 anos, o ex-presidente da escola de samba A Casamba, Antonio Carlos Rossi. Conhecido como Carlinhos Rossi, ele foi uma figura tradicional da agremiação, atuando em diversas funções além da presidência.

A escola de samba A Casamba lamentou a morte de seu ex-presidente nas redes sociais. A nota destacou que Rossi “esteve à frente da Casamba com sabedoria, firmeza, amor e compromisso por mais de quatro décadas, deixando um legado que jamais será esquecido”.

Sua liderança, generosidade e paixão pelo samba marcaram gerações e ajudaram a construir a história que hoje orgulha a agremiação. Ele também era conhecido por seu trabalho como sócio na Madereira Globo e por sua paixão por pescarias, desfrutando atualmente da aposentadoria.

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Legado e despedida

Amigos, familiares e integrantes de outras escolas de samba de Rio Claro também lembraram a dedicação de Antonio Carlos Rossi à A Casamba e sua contribuição ao carnaval municipal.

Viúvo de Sônia, Rossi deixa os filhos Rafael e Taciana. O velório e sepultamento foram realizados nesta segunda-feira (20) no Memorial Cidade Jardim.