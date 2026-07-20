Prefeitura confirma operação de novos semáforos na Rua 14 e desativação de sinalização no cruzamento da Rua 1 com a Avenida 14

Motoristas que transitam pela Rua 1 e pela Rua 14 devem ficar atentos a partir da próxima terça-feira (21). A prefeitura de Rio Claro confirmou que haverá alterações na organização do trânsito em trechos dessas duas vias públicas.

No cruzamento da Rua 14 com a Avenida 17, localizado no bairro Consolação, o município vai colocar em operação um novo conjunto de semáforos para ordenar o fluxo de veículos na região.

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Mudanças na Rua 14 e na região central

Também a partir de terça-feira, a sinalização semafórica do cruzamento da Rua 1 com a Avenida 14, situado na área central da cidade, será totalmente desativada pela equipe de trânsito.

A administração municipal reforça que, como em todos os demais cruzamentos da cidade, os motoristas devem respeitar rigorosamente a sinalização local, a preferencial das vias e os limites de velocidade permitidos.