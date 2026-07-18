O pequeno Noah ao lado dos pais Letícia e Josenildo

Pais relatam, emocionados, como foram as horas de sofrimento desde o momento do comunicado sobre morte do bebê na Santa Casa e a reviravolta com a notícia de que Noah estava vivo

Um caso ocorrido na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro causou comoção, alegria e renovação da fé nesta semana. Internado na UTI Neonatal do hospital desde o nascimento, em 15 de junho, Noah Gabriel da Cruz Santos chegou a ser declarado morto na última quarta-feira (15), mas horas depois foi encontrado vivo pela funcionária da funerária encarregada de providenciar o velório.

Ao relatar o caso à equipe de reportagem do JC, a mãe do bebê, Letícia Cristina da Cruz Santos, novamente se emociona. “Só consegui dizer Glória a Deus e comecei a chorar”, relembrou sobre o momento em que foi informada de que seu filho estava vivo. Noah nasceu prematuro, de oito meses, com a fenda palatina, uma espécie de abertura no céu da boca que dificulta a respiração e a alimentação. Permaneceu internado desde o nascimento na UTI da Santa Casa, enquanto os pais tentavam conseguir uma vaga no Hospital de Renomalias Faciais, em Bauru, um centro especializado no tratamento da fenda palatina.

Na quarta-feira, quando Letícia e o marido, Josenildo dos Santos, chegaram ao hospital para visitar o filho, foram informados pela médica que Noah havia sofrido uma parada cardiorespiratória e precisou ser entubado. Enquanto estavam dentro da UTI recebendo as informações, o bebê sofreu uma nova parada e foi socorrido pela equipe. Para desespero dos pais, veio a informação de que Noah não havia resistido, tendo a morte atestada às 17h17. Arrasados pela perda, Letícia e Nildo tiveram que providenciar os trâmites para o velório e o sepultamento. Por volta das 21 horas, porém, foram chamados de volta à Santa Casa pela funcionária da funerária. No retorno, veio a surpresa e a alegria, com a notícia de Noah estava vivo.

Ainda sob forte emoção, Letícia explica que a funcionária da funerária relatou aos pais que ao chegar para retirar o corpo do bebê na numa sala na Santa Casa, percebeu que Noah estava se mexendo. Pegou o bebê nos braços e saiu em busca de ajuda dentro do hospital. “Todos ficaram muito emocionados, numa alegria imensa”, disse. Noah foi novamente entubado e os pais receberam orientações de que o caso poderia ainda sofrer uma reversão, pois a reação do bebê poderia apenas ser um efeito temporário dos medicamentos recebidos.

“Mas meu filho reviveu. Muitas pessoas passaram a noite em oração, inclusive os parentes que vieram de outras cidades acjamdp que iriam participar de um velório. Não estamos buscando explicações. Ele está vivo por um milagre de Deus. Eu não tive condições, mas meu marido esteve com o Noah na UTI quando ele foi declarado morto e ele não tinha sinais de vida. Meu marido ainda está em choque, não consegue dormir, mas só temos que agradecer e continuar orando para que o Noah se recupere”, declara a mãe.

Na quinta-feira (16), ao chegarem na Defensoria para um atendimento em busca de vaga para Noah no centro médico de Bauru, os pais foram informados que a transferência do bebê já estava garantida. Desde sexta-feira (17) o bebê está internado em Bauru, onde passará por exames nesta segunda-feira (19). A internação e os tratamentos são gratuitos, pela rede pública de saúde, mas os pais precisam de ajuda financeira para se manter na cidade enquanto acompanham o filho. Para isso, está sendo realizada uma “vaquinha” virtual, onde a comunidade é chamada a colaborar.

O QUE DIZ A SANTA CASA DE RIO CLARO – Confira nota na íntegra a seguir