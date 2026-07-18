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Com temperaturas máximas de até 27°C, a previsão do tempo em Rio Claro aponta dias ensolarados e noites de tempo aberto neste sábado (18) e domingo (19).

A previsão do tempo em Rio Claro indica um fim de semana marcado pelo frio, apesar do sol e pela total ausência de nuvens no céu, segundo o portal Climatempo. Neste sábado (18), o município registra tempo aberto durante todo o período diurno e noturno, sem qualquer probabilidade de chuva para a região.

O sol ganha mais força a partir das 14h, momento em que os termômetros devem atingir a temperatura máxima de 25°C. A mínima prevista para o dia é de 12°C, com uma sensação térmica que varia entre 12°C e 12°C, devido aos ventos, que soprarão a uma velocidade média de 9 km/h.

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Tendência do clima para o domingo na região

Para o domingo (19), a previsão do tempo em Rio Claro aponta para a continuidade das condições climáticas do dia anterior. O cenário permanece com sol o dia todo e céu sem nuvens, estendendo-se por uma noite de tempo limpo.

Ocorrerá uma ligeira elevação na temperatura no segundo dia do fim de semana. A temperatura mínima programada fica fixada em 13°C, enquanto a máxima sobe para 27°C. O índice de probabilidade de chuva continua zerado para o domingo (19) em todo o município.