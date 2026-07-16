Vigilância Sanitária autua clínica médica por suposta irregularidade

A Vigilância Sanitária de Rio Claro autuou uma clínica médica de dermatologia localizada em um centro de compras no Cidade Jardim após identificar supostas irregularidades durante fiscalização. Segundo a Prefeitura Municipal, as medidas foram adotadas com base no Código Sanitário do Estado de São Paulo e em resoluções da Anvisa.

Conforme publicação oficial no Diário Oficial do Município, na quarta-feira (16), a equipe da Vigilância registrou que ao chegar para a fiscalização teria ocorrido certa dificuldade para acesso às salas de atendimento e ao consultório médico durante a inspeção.

Após acesso, foram constatados supostos problemas no armazenamento de produtos termolábeis, ampolas de toxina botulínica (botox) sem identificação da data e horário de reconstituição e a exposição de cosméticos manipulados de marca própria em desacordo com as normas sanitárias.

A fiscalização resultou no auto de infração, apreensão de produtos e termos de inutilização dos mesmos. Entre os itens recolhidos estão cosméticos vencidos, produtos sem rotulagem ou validade. Os frascos de toxina botulínica sem identificação também foram recolhidos.

A autuação ocorreu em junho e nos últimos dias a clínica dermatológica apresentou defesa, que agora está em análise pela Vigilância Sanitária. A reportagem do JC procurou os responsáveis pela clínica nessa quinta-feira (16) que, em nota, se manifestou. Confira a seguir.

“Esta ocorreu em um dia em que a médica responsável estava ausente, estando presentes apenas duas funcionárias, que não conheciam os procedimentos a serem observados neste tipo de procedimento e que não tem, inclusive, acesso a produtos que ficam trancados por questão de segurança, o que foi resolvido após a médica ter sido contatada e informar como poderia ser tudo acessado.

Sobre os frascos de toxina botulínica questionados, esclarece que estavam dentro do prazo de validade e com nota fiscal e apenas estavam abertos para serem aplicados no dia seguinte, procedimento que não altera a qualidade e eficiência do produto como asseguram os próprios laboratórios e estudos técnicos sobre este aspecto.

Em relação aos demais itens, tratavam-se de produtos institucionais de marca própria da médica, disponibilizados exclusivamente para ações internas de incentivo para as funcionárias, sem comercialização e por orientação da Vigilância Sanitária, inclusive, a clínica cessou essas campanhas.

A inspeção realizada não teve nenhuma consequência grave, a questão ainda está em processo de discussão administrativa, a clínica está em pleno funcionamento, exatamente porque não se constatou nada que justificasse medida punitiva mais agravante, o que demonstra a desproporcionalidade na divulgação e sensacionalismo, inclusive, de fatos que não são verdadeiros, sugerindo que motivos ocultos possam ter contribuído para a manipulação de um simples ato de rotina”, conclui.

A clínica atuando há quase 2 décadas, conduz sua atuação com ética, responsabilidade e rigor técnico, o que é comprovado pelo seu histórico de atendimentos nesta área, sem que tenha havido durante todos estes anos qualquer tipo de ressalva ao seu trabalho, pelo contrário, é notório o amplo reconhecimento de sua experiência e competência, e, especialmente, seu compromisso com a segurança dos pacientes e a excelência no atendimento”, conclui.

A Vigilância Sanitária mantém constante fiscalização de estabelecimentos comerciais em Rio Claro. A lista com os locais autuados neste mês estão no site da Prefeitura de Rio Claro no www.rioclaro.sp.gov.br.