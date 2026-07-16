Imagem ilustrativa

Massa de ar seco e frio mantém tempo estável e céu claro na região, com temperatura máxima prevista de 28°C nesta quinta-feira (16) em Rio Claro

De acordo com o IPMet, um sistema de alta pressão associado a uma massa de ar mais seco e frio continua atuando no estado de São Paulo nesta quinta-feira (16). A condição mantém o tempo estável, com predomínio de sol e céu claro a poucas nuvens em todas as regiões paulistas.

As temperaturas permanecem amenas durante a noite e na madrugada, apresentando gradativa elevação no decorrer da tarde. Segundo dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 7,4°C. A máxima prevista para o período é de 28°C.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Condições meteorológicas e amplitude térmica

A estabilidade atmosférica provocada pela massa de ar seco favorece o aproveitamento das atividades ao ar livre durante o período diurno. No entanto, a população deve manter atenção à amplitude térmica, que causa sensação de frio nas primeiras horas do dia e calor moderado após o meio-dia. A recomendação meteorológica é de hidratação constante devido aos baixos índices de umidade típicos desse padrão climático.