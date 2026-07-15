A imunização é feita através da vacina Tríplice Viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola) ou Tetraviral (que adiciona proteção contra catapora). Foto: Ministério da Saúde

Secretaria da Saúde de SP reforça a importância da imunização para evitar novos casos de sarampo

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) orienta a população a manter a vacinação contra o sarampo em dia. A imunização é a principal forma de prevenção da doença, contribuindo para a proteção individual e coletiva. Neste ano, o estado já registrou sete casos da doença.

Desde 25 de junho, a aplicação da dose zero da vacina tríplice viral é recomendada para bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias que residem nos municípios de São Paulo e Guarulhos. Esta medida visa ampliar a proteção das crianças diante do cenário epidemiológico atual.

É importante ressaltar que a dose zero não substitui as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação. Após recebê-la, a criança deve seguir o esquema de rotina, com a primeira dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e a segunda dose, preferencialmente com a vacina tetraviral, aos 15 meses.

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Imunização é fundamental para evitar a doença

A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), Tatiana Lang, enfatiza a importância da imunização. “A vacinação continua sendo a forma mais segura e eficaz de prevenir o sarampo. É fundamental que pais e responsáveis verifiquem a caderneta de vacinação das crianças e procurem uma unidade de saúde sempre que houver dúvida ou necessidade de atualização do esquema vacinal”, orienta.

Crianças, adolescentes e adultos que ainda não receberam as doses recomendadas também devem procurar uma unidade de saúde para verificar sua situação vacinal. Manter o esquema vacinal atualizado é uma medida essencial para reduzir o risco de transmissão da doença e proteger a comunidade.