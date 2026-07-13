Fachada do campus do Instituto Federal em Rio Claro

Matrículas para o processo seletivo simplificado seguem abertas até 24 de julho e não possuem taxa de inscrição

Recém-instalado no município, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Rio Claro está com inscrições abertas para o preenchimento de 35 vagas gratuitas no curso técnico em informática. A oportunidade é voltada para o ingresso no segundo semestre de 2026, com início das aulas previsto para o dia 28 de julho.

Como se trata de um processo seletivo simplificado para vagas remanescentes, os interessados estão isentos de taxa de inscrição e não precisarão realizar prova. De acordo com o diretor-geral do campus, professor Edmar César Gomes da Silva, o pré-requisito para frequentar as aulas é que o candidato já tenha concluído o ensino médio ou esteja cursando a partir do segundo ano do nível médio.

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Inscrições e documentação exigida

As matrículas ficam abertas até o dia 24 de julho de 2026, ou enquanto houver disponibilidade de vagas, e devem ser realizadas por e-mail, com o envio da documentação exigida em edital. Os documentos necessários e o edital completo podem ser acessados diretamente no site oficial do campus clicando aqui.

Entre os documentos exigidos, estão o documento de identificação oficial com foto, comprovante de residência e o histórico escolar ou comprovante de matrícula do ensino médio. O curso será ministrado de forma presencial no período noturno, com duração total de um ano e meio, facilitando o acesso para pessoas que trabalham durante o dia e buscam qualificação profissional.