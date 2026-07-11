Viatura da Guarda Civil Municipal de Rio Claro. Foto: Arquivo JC.

Animal foi encontrado em estabelecimento comercial com ferimentos e risco de amputação após denúncia

Um cão da raça pit bull foi resgatado em Rio Claro após denúncia de maus-tratos. Segundo a Guarda Civil Municipal, o animal foi localizado com ferimentos graves, sangramento e sinais de intenso sofrimento em um estabelecimento comercial na Avenida M-25, no Jardim Cervezão.

Os agentes retornaram ao local no dia seguinte e constataram que o cachorro continuava sem o devido atendimento veterinário, apresentando um estado de saúde ainda mais crítico. Diante da gravidade da situação, o Departamento de Proteção Animal foi acionado e uma médica-veterinária confirmou os indícios de maus-tratos.

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Atendimento de emergência e investigação

O pit bull foi encaminhado para uma clínica veterinária, onde recebeu atendimento de emergência. De acordo com o laudo veterinário inicial, devido à gravidade dos ferimentos, o animal pode precisar passar por um procedimento de amputação.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para apurar as responsabilidades pelo crime de maus-tratos contra o animal.