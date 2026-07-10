Fundo Social de Solidariedade organiza oportunidades em diversas áreas para a população de Rio Claro

Rio Claro está com inscrições abertas para 780 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos, organizados pelo Fundo Social de Solidariedade. Os interessados têm até o próximo dia 31 para se inscrever e aproveitar as oportunidades.

As qualificações serão oferecidas no distrito de Ajapi e no Centro de Qualificação Profissional, ambos gerenciados pelo Fundo Social de Solidariedade. As inscrições são realizadas exclusivamente via aplicativo Cadu, disponível para download gratuito em plataformas como App Store e Google Play Store. Após baixar, o usuário deve acessar o ícone “Fundo Social” para preencher a ficha.

Podem participar pessoas com idade mínima de 16 anos, e todos os alunos receberão certificado de conclusão. Em caso de dúvidas, os telefones para contato são (19) 3532-2255 e (19) 98912-1015 (WhatsApp).

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Cursos disponíveis

Os cursos oferecidos abrangem diversas áreas, incluindo auxiliar de cabeleireiro, barbeiro, maquiagem, manicure e pedicure, extensão de cílios, auxiliar administrativo, recursos humanos, técnicas de vendas, libras, cuidador de idoso, design de sobrancelha, massagem e educação financeira.