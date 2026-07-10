Operação identifica suspeitos e recupera todos os automóveis furtados na cidade

A Polícia Civil esclareceu uma sequência de furtos de veículos registrados em diferentes pontos de Rio Claro. A investigação identificou dois suspeitos, já conhecidos por envolvimento em crimes semelhantes, após a análise de imagens de câmeras de monitoramento e outras provas coletadas pelas autoridades.

Durante a operação de busca e apreensão, os policiais localizaram na Rua 16, no bairro Santa Cruz, duas jaquetas que teriam sido utilizadas durante a prática dos delitos. Na Rua 5, no bairro Vila Industrial, foram apreendidos um aparelho de telefone celular, um caderno de anotações, a quantia de R$ 5.600,00 em espécie e cinco projéteis de calibre .38.

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Recuperação dos bens e andamento das investigações

Todos os veículos furtados foram recuperados pela Polícia Civil e prontamente devolvidos aos proprietários. Em relação aos investigados, um deles acabou preso por outro crime, enquanto o segundo suspeito foi ouvido na delegacia e liberado.

As investigações prosseguem com o objetivo de concluir o inquérito policial e apurar detalhadamente a participação de cada um dos envolvidos nos furtos de veículos em Rio Claro.