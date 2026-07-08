FERIADO – Revolução Constitucionalista, comemora nesta quinta-feira (9), altera serviços. Comércio de rua de Rio Claro terá horário reduzido, das 9h às 15h

Comércio, shopping, bancos e outros serviços têm horários alterados na cidade

Nesta quinta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista, os serviços em Rio Claro sofrem alterações.

O comércio de rua irá abrir em horário reduzido, das 9h às 15 horas. Na sexta-feira (10) o funcionamento volta ao normal: das 9h às 18h, mesmo expediente que será realizado no sábado (11).

No Shopping Rio Claro, as lojas e quiosques irão abrir às 13 horas e fechar às 19 horas. Lazer, entretenimento e alimentação funcionam das 11h às 22h.

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Outros serviços e atendimentos

O posto do Poupatempo, localizado no Shopping, estará fechado na quinta-feira (9). O atendimento presencial retorna normalmente na sexta-feira (10).

As agências bancárias e lotéricas ficarão fechadas no dia 9 e retornam ao atendimento na sexta-feira (10).

O restaurante Bom Prato de Rio Claro, localizado na Rua 1, entre as Avenidas 8 e 10, também não terá atendimento ao público, voltando a servir refeições na sexta-feira (10).

Em relação aos horários dos supermercados, a orientação é para que o consumidor verifique junto ao comércio em que costuma efetuar as compras.