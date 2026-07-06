Colisão frontal entre motocicleta e caminhonete na Rodovia Elise de Paula Teixeira deixou um adolescente gravemente ferido neste domingo (05)

Um motociclista morador de Rio Claro, identificado como Helber Jonata Litoldo, de 34 anos, morreu no local de um acidente registrado na manhã desse domingo (05), no km 2 da Rodovia Municipal Elise de Paula Teixeira, na serra de São Pedro. O filho dele, de 16 anos, que estava na garupa da moto, ficou gravemente ferido.

De acordo com as primeiras informações apuradas, o acidente ocorreu durante uma manobra de ultrapassagem realizada pelo motociclista, momento em que houve a colisão frontal com uma caminhonete. A condutora do veículo, que retornava de uma celebração religiosa, relatou que visualizou a motocicleta seguindo em sua direção e não sofreu ferimentos.

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Investigação sobre as causas do acidente

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de São Pedro. No momento da colisão, havia forte neblina no trecho da rodovia, fator que será considerado na apuração das circunstâncias do acidente. O adolescente, após receber os primeiros atendimentos, foi socorrido e encaminhado para unidade hospitalar em estado grave.