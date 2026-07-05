Moradores se unem para garantir a proteção aos animais no Jardim Itapuã com a criação da Vila dos Gatos em Rio Claro. Conheça essa iniciativa exemplar.

Projeto em Rio Claro surge do cuidado de dois moradores e se torna referência em bem-estar felino

A proteção e o bem-estar dos animais têm ganhado cada vez mais relevância na sociedade, refletindo uma consciência coletiva sobre a importância do respeito à vida em todas as suas formas. Em um cenário marcado pelo abandono, pelos maus-tratos e pelo aumento da população de animais em situação de rua, fatos noticiados corriqueiramente pelo Jornal Cidade, a participação da comunidade torna-se indispensável.

Pequenas atitudes, como oferecer água e alimento, apoiar campanhas de adoção responsável, denunciar casos de violência e incentivar a castração, fazem diferença. Mais do que um gesto de solidariedade, cuidar dos animais é uma demonstração de responsabilidade social e de compromisso com uma convivência mais humana, equilibrada e sustentável.

No Jardim Itapuã, em Rio Claro, um espaço chama a atenção e a história por de trás dele é mais bonita ainda. Tudo começou com a fotógrafa Silvia Penati, moradora do bairro.

“Passava pelo local e via muitos gatinhos em um imóvel que estava abandonado. Passei a trazer alimentos e dei início à castração aos poucos. Algum tempo depois notei que mais alguém estava trazendo alimentos também e achei que era algum morador do bairro. Até que um dia coincidiu de eu encontrar com o seu Olandir, que vinha fazer caminhadas aqui. Era ele que também estava cuidando. Um dia ficamos sabendo que pedreiros iam começar uma reforma no imóvel e ficamos apreensivos com a situação dos gatos. Foi aí que seu Olandir se disponibilizou a montar essa estrutura, eu trouxe alguns materiais também e teve início a Vila dos Gatos”, relembra a moradora de Rio Claro.

Aos poucos o local foi tomando forma e o capricho, o cuidado e a limpeza impressionam: “Água e comida são repostos diariamente. As cobertas das camas dos gatinhos são lavadas e higienizadas com frequência e todos que vivem no local são castrados. O local é monitorado e procuramos colocar plantas em volta para deixar o ambiente mais fresco para os animais. As tarefas de segunda a quinta ficam comigo e nos outros dias com seu Olandir. Para nós ver o espaço hoje é motivo de alegria. Que outras pessoas, em outros bairros, possam se inspirar pois os animais merecem cuidado e dignidade”, finaliza Silvia.