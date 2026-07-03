Veículo capotou no quilômetro 211 da rodovia; entre os feridos estão duas crianças que foram socorridas à Santa Casa

Uma mulher de 36 anos, identificada como Elisabete Cristina Filomeno Terra, morreu após um grave acidente na Washington Luís (SP-310), em Itirapina, na noite de quinta-feira (2). O marido, de 29 anos, e os dois filhos, de 3 e 10 anos, ficaram feridos durante o capotamento.

A ocorrência foi registrada por volta das 23h45, no quilômetro 211, sentido norte da rodovia. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a família seguia em direção a São Carlos quando o motorista perdeu o controle da direção do veículo, atravessou o canteiro central e capotou.

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Dinâmica do acidente e socorro às vítimas

Relatos iniciais apontam que a passageira, Elisabete, que estava no banco da frente, teria tentado acalmar o filho de 3 anos, que chorava no banco traseiro, colocando-o no colo. Foi nesse momento que o condutor perdeu o controle do automóvel. Todos os ocupantes foram arremessados para fora do carro durante o capotamento.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia, da Polícia Militar Rodoviária e do SAMU prestaram atendimento no local. A mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. O motorista e as duas crianças foram encaminhados para a Santa Casa.

O filho mais velho permanece em estado mais grave, porém estável. A perícia técnica esteve presente para analisar as circunstâncias do fato. Segundo os policiais rodoviários, há indícios de que os ocupantes não utilizavam o cinto de segurança e a criança menor não estava em dispositivo de retenção obrigatório. O teste de bafômetro realizado no condutor teve resultado negativo para o consumo de álcool.