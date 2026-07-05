EJA (Educação de Jovens e Adultos) em Rio Claro oferece vagas perenes para o Ensino Médio e Fundamental. Conheça as escolas parceiras e como se matricular.

O Brasil tinha 8,4 milhões de pessoas analfabetas em 2025. A taxa corresponde a 4,9% de analfabetos no país, e é a primeira vez que o índice fica abaixo de 5% desde 2016. Os dados foram divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua.

Em Rio Claro, o trabalho para que todos possam ter acesso à educação de qualidade e seu espaço na sociedade é feito com afinco e, para grande parte da população, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é a forma de retomar os estudos, concluí-los e seguir em busca de seus sonhos.

Na Escola Estadual Joaquim Ribeiro, a Educação de Jovens e Adultos acontece para a formação no Ensino Médio e está sob a coordenação pedagógica de Aldenir Cardoso, que conta sobre sua história com o projeto e a forma como tal trabalho devolve oportunidades e sonhos.

“Para mim, é uma honra trabalhar como coordenadora da EJA. Essa função tem um significado enorme para mim como indivíduo, pessoa e cidadã, porque eu mesma passei por dificuldades no passado. Quando eu tinha cerca de 18 anos, estudei na EJA e ali foi o meu momento de retomada, foi onde conheci um espaço de reconstrução”, conta e segue.

“Hoje sou formada pela Universidade Federal do Pará e, por isso, defendo, atuo e acredito na EJA como uma política pública que transforma a vida dos estudantes. Ela abre portas para novas oportunidades, faz as pessoas sonharem novamente, retomarem a vida e se qualificarem para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo da região”, pontua a coordenadora.

Segundo ela, na Escola Joaquim Ribeiro, os alunos enxergam o espaço de forma muito positiva. “Nós procuramos trabalhar esse momento de acolhimento sempre com o objetivo de mostrar que eles podem ir além quando tomam a decisão e têm coragem. Temos um público muito variado, desde jovens de 19 e 20 anos até pessoas de 30, 40, 60 e 75 anos. É um público muito diversificado, mas extremamente atencioso.”

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Maria Quitéria Ferreira de Lima, aos 75 anos, é uma dessas alunas. Estudante do 3º Termo A da EJA, compartilha sua trajetória de superação e melhorias em sua vida.

“Eu tinha um sonho lá atrás, por isso decidi voltar a estudar e vim buscar esse objetivo na EJA. Graças a Deus, com muito esforço, tenho conseguido avançar. A EJA mudou completamente a minha vida. Retomar os estudos me trouxe a coragem que eu precisava para continuar e chegar até aqui. Tenho me esforçado ao máximo e procuro não faltar a nenhuma aula para conseguir concluir essa etapa. Com muita dedicação, graças a Deus, eu cheguei lá!”, celebra.

Letícia Vitória Ferreira de Souza tem 19 anos, está no 3º Termo B da EJA e pontua como o retorno aos estudos impulsiona carreiras e realizações em qualquer etapa da vida.

“A retomada dos estudos agrega muito na nossa vida, tanto na carreira quanto no lado pessoal. Estudar traz mais oportunidades e melhores cargos, permitindo que a gente saia de uma renda muito baixa e consiga realizar nossos sonhos. Isso é fundamental não só para os jovens, mas também para os idosos que querem voltar a estudar. Todos nós, de qualquer idade, somos capazes de conseguir”, fala.

Para a jovem, a conclusão do Ensino Médio é também parte do caminho para a realização de seu sonho: ser professora. “Eu estou terminando essa etapa para conseguir entrar na profissão que quero e dar seguimento aos meus estudos. O meu grande objetivo é ser professora.”

Mas engana-se quem pensa que a experiência com a Educação de Jovens e Adultos proporciona benefícios apenas àqueles que estão em busca da conclusão de uma etapa nos estudos. Quem participa do projeto como educador também enxerga mudanças significativas no modo de vida e de ver a sociedade.

Allyson Antônio Alexandre é professor da EJA na escola Joaquim Ribeiro e analisa o impacto social do projeto e como a convivência com os estudantes transformou sua trajetória na educação.

“Para mim, como professor, é um privilégio poder trabalhar com uma faixa etária que é incomum para a maioria dos docentes. É a oportunidade de instigar novamente neles o desejo pelo conhecimento. Além disso, reconhecer o lugar desses estudantes na sociedade e debater essas questões são pontos fundamentais para mim. Essa experiência reavivou minha vontade de dar aula e me fez sentir, de fato, uma peça importante na sociedade”, relata.

O professor fala ainda que essa convivência também ajuda muito na interação social. “É uma troca rica tanto para nós, professores, quanto para os próprios alunos, que precisam bastante desse espaço de acolhimento e diálogo”, comenta.

MATRÍCULAS

Diferente do ensino regular, o processo de inscrição para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) segue um fluxo contínuo para garantir o acesso de novos estudantes.

As matrículas são perenes, ou seja, não têm uma data de encerramento definitiva. A Escola Estadual Joaquim Ribeiro fica na Rua 6, 437, e as informações sobre matrículas são obtidas diretamente no telefone da secretaria (19) 3523-1117.

EJA PARA ENSINO FUNDAMENTAL EM RIO CLARO

A Educação de Jovens e Adultos para os anos do Ensino Fundamental, que vai do 1º ao 9º ano, acontece na rede municipal, e a Secretaria Municipal da Educação abriu inscrições. Os interessados devem entrar em contato com a escola que pretendem frequentar.

Em Rio Claro, as aulas de Educação de Jovens e Adultos são realizadas em cinco escolas municipais: na escola Armando Grisi (Jardim Paulista 2), na escola Caic (no Jardim Brasília), Sylvio de Araújo (no São Miguel), Victorino Machado (no Jardim Hipódromo) e na escola Marcelo Schmidt (no bairro Cidade Jardim).

Mais informações sobre o programa de Educação de Jovens e Adultos podem ser obtidas nas escolas da rede pública municipal de ensino ou pelo telefone 3522-1950, na Secretaria Municipal da Educação.