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Frente fria avança pelo litoral paulista e provoca mudança no clima; temperaturas máximas apresentam leve declínio na região

A previsão do tempo para a manhã desta sexta-feira em Rio Claro, de acordo com o IPMet, é de céu claro a poucas nuvens, sem expectativa de chuva para o estado de São Paulo neste período. Contudo, a passagem de uma nova frente fria pelo litoral paulista no decorrer da tarde ocasionará aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, especialmente nas regiões sul e leste do estado.

Com o avanço do sistema meteorológico, as temperaturas máximas devem apresentar um leve declínio. A temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 10,4°C, enquanto a máxima prevista para esta sexta-feira é de 29°C, conforme dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro).

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Estabilidade prevista para o fim de semana

Para o final de semana, a tendência é que o tempo continue estável no interior do estado de São Paulo, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Já a faixa leste do estado deve permanecer com nebulosidade mais acentuada e possibilidade de chuvas fracas, principalmente na região do litoral. As temperaturas continuarão em declínio.