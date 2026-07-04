Documento teria sido subtraído nas proximidades do Estádio Municipal Augusto Schmidt Filho; suspeito estaria tentando comercializar o item

Um estrangeiro procurou a Polícia Civil de Rio Claro para denunciar o desaparecimento do seu Registro Nacional Migratório. O documento, essencial para a regularização no país, pode ter sido furtado nas proximidades do Estádio Municipal Augusto Schmidt Filho, na região central da cidade.

Segundo o relato da vítima, a falta do documento foi percebida após ele permanecer por várias horas nas imediações do estádio. O estrangeiro informou ainda às autoridades que recebeu informações de que um homem estaria tentando vender o seu Registro Nacional Migratório em estabelecimentos próximos ao Bairro do Estádio.

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Investigações sobre o furto do documento

O suspeito da ação foi descrito pela vítima apenas por meio de apelidos e por uma característica física marcante: o uso de gesso em um dos braços. O caso foi registrado oficialmente na delegacia local e será investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar o autor do furto e recuperar o documento.