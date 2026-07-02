Ação de combate ao tráfico de drogas ocorreu após denúncia anônima; entorpecentes e materiais para embalo foram recolhidos pela PM

Policiais militares apreenderam drogas e dinheiro durante uma ação de combate ao tráfico na terça-feira (30), no bairro Jardim Nova Rio Claro, em Rio Claro. A operação foi deflagrada após as autoridades receberem uma denúncia anônima indicando que um homem e uma mulher estariam comercializando entorpecentes na região.

Ao perceberem a chegada da viatura policial, os dois suspeitos correram para dentro de uma residência. Durante a fuga, os agentes observaram o momento em que o homem dispensou uma sacola ao chão.

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Detalhes da ocorrência e apreensão de entorpecentes

Na abordagem realizada pelos policiais, foram encontradas porções de crack e maconha com um dos suspeitos, enquanto a mulher portava dinheiro em espécie. As buscas no interior do imóvel resultaram na apreensão de uma quantidade maior de entorpecentes, incluindo cocaína, maconha e crack, além de embalagens utilizadas para preparar as drogas para a venda.

Todo o material ilícito foi encaminhado ao Plantão Policial. A autoridade de plantão realizou a apreensão dos entorpecentes e registrou a ocorrência para investigação de tráfico de drogas. Os envolvidos foram ouvidos e, na sequência, a autoridade determinou a liberação de ambos.