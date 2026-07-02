Foto: Guilherme Figueiredo | @_ofigueiredo__

No ano que completa 45 anos, equipe de Rio Claro não estará na principal competição estadual, que terá início em 5 de agosto e contará com oito times

A Federação Paulista de Basquete confirmou nesta quinta-feira (2) a lista dos times que irão disputar, a partir do dia 5 de agosto, a Divisão Especial do Campeonato Paulista Masculino 2026, principal competição estadual do país. O Rio Claro Basquete está fora da disputa, o que já se previa conforme o Jornal Cidade vem repercutindo nos últimos dias, por suposta falta de patrocínio.

A reportagem procurou o ABCD Bandeirantes e aguarda um posicionamento. Na terça-feira, a Secretaria Municipal de Esportes de Rio Claro reafirmou compromisso com o desenvolvimento da modalidade, mas não informou se o time iria paralisar as atividades.

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Segundo a Federação, a edição deste ano reunirá oito equipes. Os participantes da competição são: E.C. Pinheiros, S.C. Corinthians Paulista, SESI/Franca Basquete, Paulistano/CORPe, Bauru Basket, Mogi Basquete, Basket Osasco e MR. MOO São José Basketball.

O Campeonato Paulista é reconhecido por sua tradição e pela intensidade dos confrontos, proporcionando clássicos históricos e partidas de grande qualidade técnica. Além da disputa pelo título estadual, a competição também representa um importante momento para as equipes consolidarem seus elencos e iniciarem a temporada em alto nível.

O SESI/Franca Basquete inicia a competição como o atual campeão paulista. Na decisão da temporada passada, a equipe francana conquistou o título ao superar o Mogi Basquete, que terminou a competição como vice-campeão estadual após uma grande campanha.