A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Número de infratores detidos em flagrante no estado de São Paulo cresce significativamente entre janeiro e maio, impulsionado por políticas públicas e denúncias

As forças de segurança em São Paulo prenderam ou apreenderam em flagrante 9.183 infratores por violência doméstica entre janeiro e maio deste ano. Este número representa um aumento de 25,5% em comparação com o mesmo período de 2025, quando 7.317 casos foram registrados, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Apenas em maio, 1.843 prisões e apreensões em flagrante foram realizadas. Isso representa uma alta de 35,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, que contabilizou 1.359 registros.

Na capital e Grande São Paulo, o total de infratores presos em flagrante subiu de 2.130 nos cinco primeiros meses de 2025 para 2.759 neste ano, um aumento de 29,5%.

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As 606 cidades do interior paulista também registraram um crescimento no número de prisões de agressores. Entre janeiro e maio deste ano, houve 6.402 detenções. No mesmo período do ano passado, 5.184 agressores foram presos ou apreendidos no interior, um aumento de 23,5%.

O aumento das prisões ocorre em meio à ampliação das políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e ao incentivo às denúncias.

Queda nos feminicídios e ações de proteção

Em maio, o estado registrou uma queda nos casos de feminicídio em comparação com o mesmo período do ano anterior. Foram 18 ocorrências, oito a menos que as 26 contabilizadas em maio de 2025.

A delegada Cristiane Braga, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) do estado, explicou que “o feminicídio normalmente é o último estágio de uma sequência de violências. Se não há denúncia, não temos como saber que há um problema ali. Quanto mais cedo a vítima consegue acessar os canais de atendimento e denunciar, maiores são as chances de interromper esse ciclo e evitar uma tragédia.”

Nos últimos anos, o Governo de São Paulo expandiu a rede de proteção às mulheres com novas ferramentas e serviços especializados. Entre as iniciativas, destacam-se a Cabine Lilás, que direciona chamadas de violência doméstica feitas ao 190 para policiais femininas capacitadas.

Outras ferramentas incluem o aplicativo SP Mulher Segura, que reúne serviços como registro de ocorrência e acionamento emergencial da Polícia Militar.

A Patrulha SP Mulher Segura, especializada no atendimento preventivo às vítimas, e o Espaço Lilás, implantado em unidades da PM, também fazem parte dessa expansão.