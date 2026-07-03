Foto: Divulgação

Evento anual do Plano de Auxílio Mútuo visa fortalecer a capacidade de resposta a emergências e a integração entre as brigadas da região

O Plano de Auxílio Mútuo (PAM) de Rio Claro e Região promove neste sábado (4), a partir das 7 horas, o IV Torneio de Brigadas. O evento reúne equipes de brigadas de emergência das empresas participantes em um treinamento prático, visando aprimorar a capacidade de resposta a situações de emergência.

A iniciativa busca fortalecer a preparação técnica dos brigadistas por meio de simulações realistas, promovendo a integração entre as empresas e o aperfeiçoamento dos protocolos de atuação. As atividades incluem ocorrências de combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar (APH) e outras situações de emergência.

A competição será realizada nas instalações da DM Treinamentos, que oferece estrutura especializada para treinamentos. O evento será coordenado pelo Corpo de Bombeiros, contando com o apoio do SAMU Rio Claro e Região e da Defesa Civil de Rio Claro, reforçando a integração entre órgãos de resposta e as brigadas das empresas.

Cartaz de divulgação do evento

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Benefícios e cooperação

Além de estimular o espírito de equipe e a troca de experiências, o torneio busca elevar o nível de capacitação dos brigadistas, tornando as empresas mais preparadas para agir com rapidez, eficiência e segurança. A iniciativa também fortalece a cooperação entre o setor público e o setor privado, ampliando a capacidade regional de resposta às emergências.

Investimento na prevenção e qualificação

Mais que uma competição, o IV Torneio de Brigadas do PAM representa um investimento na prevenção, na qualificação profissional e na proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. O evento consolida a importância do treinamento contínuo e da atuação integrada entre as instituições e as empresas de Rio Claro e região.