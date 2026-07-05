Bruno Guimarães celebra classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa Créditos: Nelson Terme/CBF

Seleção Brasileira enfrenta tabu histórico contra rivais europeus neste domingo em Nova Jersey pelas oitavas de final da competição

Neste domingo (5), o Brasil busca vencer a Noruega pela primeira vez na história do confronto, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo decisivo acontece às 17h, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A Seleção Brasileira chega confiante para o confronto após superar o Japão em um duelo tenso na última segunda-feira (29), com grande atuação de Gabriel Martinelli, herói da classificação na segunda fase.

O retrospecto histórico aponta quatro confrontos entre as duas seleções, com dois empates e duas vitórias norueguesas. Os empates por 1 a 1 ocorreram em amistosos realizados nos anos de 1988 e 2006. Em 1997, a Noruega goleou o Brasil por 4 a 2 em Oslo, quebrando uma invencibilidade de 42 meses da equipe canarinho. O jogo mais marcante aconteceu na Copa do Mundo de 1998, na fase de grupos, quando o Brasil abriu o placar com Bebeto, mas sofreu a virada por 2 a 1 com um pênalti polêmico aos 44 minutos do segundo tempo.

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Desfalques e transmissão ao vivo na TV e internet

Para o duelo desta tarde, o técnico Carlo Ancelotti enfrenta problemas na escalação. O treinador não poderá contar com o meio-campista Lucas Paquetá, enquanto o atacante Raphinha ainda é considerado dúvida para iniciar a partida.

A provável escalação da Seleção Brasileira tem Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo (ou Gabriel Martinelli), Rayan, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

O torcedor poderá acompanhar a partida por diferentes plataformas. A Cazé TV transmite o confronto ao vivo pelo YouTube, enquanto a Rede Globo e o SBT realizam a transmissão do jogo pela televisão aberta.

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