Luiza Fullana (Foto: João Pires / Fotojump)

O ITF15 de Rio Claro traz o tênis feminino de volta ao Clube de Campo da cidade do interior de São Paulo, entre os dias 6 e 12 de julho. O torneio, que conta com premiação de US$ 15 mil, distribui pontos importantes para as tenistas que buscam aumentar sua pontuação no ranking mundial da WTA. Este é o caso da brasileira Luiza Fullana, de 25 anos, que procura conquistar seu segundo título de ITF 15 da temporada e melhorar sua colocação. Atualmente na 455ª posição do ranking, a melhor de sua carreira, a tenista chega embalada pelo bom momento.

“Estou empolgada para competir e estar mais uma vez em Rio Claro. Amo jogar no Brasil, adoro ter o apoio da torcida e sinto o pessoal realmente me apoiando, gritando por mim, mandando energia positiva. Acho que consigo usar essa energia ao meu favor”, comentou Luiza Fullana, que venceu a etapa de Brasília, disputada em junho.

Vivendo um bom momento na carreira, Luiza destaca a importância de jogar no Brasil se mostra confiante para o torneio.

“Tenho me sentido bem, fazendo bons jogos e treinando muito ultimamente. Acho que houve uma mudança de chave muito grande entre o fim do ano passado e este ano, então me sinto empolgada para competir e poder colocar em prática tudo o que venho treinando”, complementou Luiza Fullana.

Além de Fullana, Rio Claro receberá tenistas brasileiras da nova geração, como Ana Candioto, de 22 anos, e Carolina Bohrer Martins, de 18 anos, entre outras. O torneio conta com atletas vindas de nove países e terá competições nas categorias de simples e duplas.

A Copa Feminina de Tênis, ITF15 de Rio Claro, terá início na próxima segunda-feira, com o qualifying, e na terça-feira começam os jogos da chave principal. A competição tem entrada gratuita, em todas as etapas.

O W15 de Rio Claro tem patrocínio da Engie, Colégio Objetivo de Rio Claro, Caprem Construtora e Inni. O evento tem sede no Clube de Campo de Rio Claro e conta com as chancelas da Federação Paulista de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e integra o ITF World Tennis Tour.