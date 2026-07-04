Evento esportivo inclusivo será realizado após a Corrida Track&Field e reunirá atletas PCDs acompanhados por voluntários

A Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Prefeitura Municipal de Rio Claro, realizará neste domingo (5) a 4ª Corrida Sem Barreiras. A largada do evento está agendada para as 9h15, logo após a realização da Corrida Track&Field, movimentando o esporte inclusivo na cidade.

O percurso da 4ª Corrida Sem Barreiras terá aproximadamente 4 quilômetros, o que equivale a uma volta completa no trajeto da Corrida Track&Field, sediada no Aeroclube de Rio Claro. Ao todo, 25 atletas com deficiência (PCDs) participarão da atividade, contando com o suporte e acompanhamento de cerca de 150 corredores voluntários ao longo de todo o trajeto. Para garantir o bem-estar de todos os participantes, haverá um ponto oficial para hidratação posicionado no quilômetro 2,5 do percurso.

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Inscrições solidárias e apoio dos voluntários

Este é o quarto ano consecutivo que a Secretaria Municipal de Esportes promove a iniciativa, que nesta edição conta com o apoio direto da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Além de fomentar a inclusão, os organizadores da 4ª Corrida Sem Barreiras estão incentivando os participantes a exercerem a solidariedade por meio da doação de um pacote de fralda geriátrica, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.

O secretário adjunto de Esportes de Rio Claro, Uisner Lucas de Souza, reforçou o convite para a mobilização social: “Contamos com todos os corredores voluntários que participaram das edições anteriores e também com aqueles que desejam viver essa experiência pela primeira vez, conduzindo os triciclos dos nossos atletas PCDs”, destacou.