Jogo de ida da terceira fase do Campeonato Brasileiro acontece neste sábado (4) em Rio Claro, com transmissão ao vivo pelo JC
Neste sábado (4), o Velo Clube recebe o São Luiz-RS às 19h, no Estádio Benito Agnelo Castellano, o Benitão, em Rio Claro. A partida é válida pelo jogo de ida da terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro e marca o início de mais uma etapa decisiva para a equipe rio-clarense na competição nacional.
Após a classificação histórica diante do Água Santa, o Rubro-Verde já garantiu a sua vaga na Série D de 2027. Agora, o foco total do time comandado pelo técnico Cléber Gaúcho se volta para a sequência da caminhada que visa o inédito acesso para a Série C do Brasileirão.
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Escalação e transmissão ao vivo
Para o confronto deste sábado, o time treinado por Cléber Gaúcho pode ter a estreia do atacante Gabriel Canela, que chegou do Juventus-SP, mas ainda não havia estreado devido a problemas físicos. Contudo, a tendência é que o técnico mantenha a base da escalação que enfrentou o Água Santa na fase anterior.
A provável formação tem Paulo Vitor, Felipe Pacajus, Timbó, Sérgio Raphael, Josué (ou Breno), Anderson Recife, Norton, Baggio, Firmino, Jhoninha e Vitinho. Quando o Velo Clube recebe o São Luiz-RS, a torcida também pode acompanhar cada lance fora do estádio. O JC e a Alugtec Equipamentos transmitem o jogo ao vivo no canal do YouTube do Jornal Cidade e na rádio JC FM 89,1.