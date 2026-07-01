Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

CBF detalha confrontos da próxima etapa da competição, com primeiro jogo do Velo Clube no Benitão e vendas já abertas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (30) a Tabela Detalhada da 3ª fase do Campeonato Brasileiro Série D. Em Rio Claro, o destaque fica para o confronto entre Velo Clube e São Luiz-RS.

O São Luiz-RS, por ter melhor campanha, será o mandante no jogo de volta. Assim, a primeira partida da série ocorrerá no Estádio Benitão, em Rio Claro, neste sábado (4), às 19h.

A decisão da vaga será no outro domingo (12), às 15h30, em Ijuí, no Rio Grande do Sul, no Estádio 19 de Outubro. As vendas de ingressos para o jogo de ida no Benitão já estão disponíveis.

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Ingressos para o confronto no Benitão

Os bilhetes para o jogo em Rio Claro podem ser adquiridos na Secretaria do Estádio, das 10h às 17h, ou de forma online pelo site portal.totalticket.com.br. Os preços são: R$ 50 para entrada inteira na coberta e R$ 25 a meia-entrada. Para a arquibancada descoberta e torcida visitante, o valor é de R$ 30 na inteira e R$ 15 na meia-entrada.