Foto: Guilherme Figueiredo

Projeto de lei busca preservar modalidade enquanto o futuro do time profissional enfrenta possível desativação por falta de patrocínio

O vereador Eric Tatu (PSD), ex-jogador do Rio Claro Basquete, apresentou ontem (29) na Câmara Municipal projeto de lei que torna o basquete rio-clarense patrimônio cultural e esportivo da cidade. Ao justificar a proposta, falou sobre o risco de o time profissional do município mais uma vez ser desmontado.

“Vivemos uma incerteza sobre a permanência na elite nacional. Não podemos permitir, essa história acontece há vários anos. Outras cidades entenderam que investir no esporte é investir nas pessoas e na cidade”, declarou.

Nos bastidores, cresce a cada dia, de fato, essa possibilidade de o time ser desativado este ano. Fala-se na gestão que só um milagre econômico pode mudar este rumo do time de basquete de Rio Claro, que não tem certezas de patrocínios novamente menos de um ano após ter voltado às quadras, fato registrado em agosto de 2025.

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Quando anunciou o retorno do time, a história era outra. “O que está previsto contratualmente é que, pelo menos, pelos próximos quatro anos a gente terá o basquete em Rio Claro. A médio prazo podem esperar um time muito forte”, disse Gustavo em junho do ano passado.

Ainda na sessão, o vereador Serginho Carnevale (PSD) defendeu a manutenção do time de basquete. “Que todos nós que conhecemos empresários que consigamos introduzir na mente dessas pessoas a importância de valorizar o basquete. Não em troca de coitadismo, mas para terem muito mais em troca”, disse.

Val Demarchi (PL) lembrou que o Rio Claro Basquete fez 45 anos em 2026. “Hoje um dos patrocinadores é o Conta Simples, de um cidadão de Rio Claro. Sozinho ele não está dando conta de patrocinar. Aí que entrar o Poder Executivo para fazer essa ponte e bater na porta de algumas empresas”, sugeriu.

Procurado pela equipe de reportagem do JC, o secretário municipal de Esportes, Erlon Mastricico Thiele informou que antes de se pronunciar precisa consultar demais lideranças do projeto do basquete Rio Claro, mas que em breve deve se pronunciar. Já a Secretaria de Comunicação do Governo Gustavo não respondeu oficialmente se o time vai acabar, mas mandou a nota a seguir. “A Secretaria Municipal de Esportes de Rio Claro reafirma o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento do basquete e de todas as modalidades esportivas do município. A administração municipal mantém, como fez no último ano, pleno apoio à modalidade por meio da disponibilização de toda a estrutura física necessária para treinamentos e jogos, além de incentivar a captação de recursos junto à iniciativa privada por meio das leis de incentivo fiscal, permitindo que empresas invistam no esporte da cidade. Esse compromisso também se reflete na capacidade de Rio Claro em sediar grandes eventos. Na última semana, o município recebeu uma etapa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), principal competição de formação de atletas do país, realizando mais de 36 partidas disputada por mais de 140 atletas, e consolidando, mais uma vez, a tradição e a relevância de Rio Claro no cenário do basquete brasileiro”, comunica.