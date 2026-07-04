Crédito Guilherme Figueiredo

Na manhã deste sábado (4) o Conta Simples Rio Claro anunciou através do Instagram decidiu não participar das disputas do Campeonato Paulista de 2026 e, consequentemente, do Novo Basquete Brasil (NBB) 2026/27. A difícil decisão foi tomada de forma responsável e planejada, permitindo que o projeto passe por um período de reorganização e reestruturação, etapas consideradas fundamentais pela diretoria para garantir sua continuidade e fortalecimento a longo prazo.

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Confira a nota: “O Conta Simples Rio Claro Basquete informa que, após avaliações administrativas, decidiu não participar das disputas do Campeonato Paulista de 2026 e, consequentemente, do NBB 2026/27.

A difícil decisão foi tomada de forma responsável e planejada, permitindo que o projeto passe por um período de reorganização e reestruturação, etapas fundamentais para garantir sua continuidade e fortalecimento a longo prazo.

Ao longo de sua trajetória, Rio Claro construiu uma história de décadas de tradição e representatividade no cenário nacional. Por isso, entendemos que este é o momento de planejar o futuro e consolidar bases sólidas para os próximos ciclos do projeto.

A Conta Simples permanece como patrocinadora master e gestora financeira, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento do basquete rio-clarense e apoiando a construção de um caminho sustentável para a modalidade.

O trabalho neste momento está voltado à estruturação e profissionalização do projeto e ao fortalecimento das categorias de base, preparando as condições necessárias para que Rio Claro volte a competir em alto nível e mantenha viva e sem abalos sua tradição no basquete brasileiro.

Agradecemos a compreensão e a confiança do poder público municipal, profissionais, patrocinadores, parceiros, torcedores e a toda a comunidade que acompanha e apoia o basquete de Rio Claro.

Neste momento, estamos trabalhando para construir novos capítulos vencedores dessa história com responsabilidade, união e visão de futuro, certos de que continuaremos contando com a nossa apaixonada torcida”, diz a nota.

Na postagem, Rodrigo Tognini, CEO da empresa Conta Simples se manifestou nos comentários: ” Não era o cenário que gostaríamos. Um passo para trás para dar dois pra frente logo menos. Resultados consistentes e de excelência precisam de planejamento sério, olhar de longo prazo. É isso que vamos fazer”, afirma Tognini.