Operação integrada cumpriu mandados judiciais no bairro Parque Flórida na manhã desta terça-feira (7); três investigados foram levados ao Plantão Policial

Na manhã desta terça-feira (7), o Comando de Policiamento do Interior-9 (CPI-9), por intermédio do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (10º BAEP), e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – Núcleo Regional de Piracicaba realizaram uma operação integrada que resultou na descoberta e desarticulação de um laboratório de drogas em Rio Claro. A ação cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar em um imóvel localizado no bairro Parque Flórida.

De acordo com nota oficial emitida pela Polícia Militar, o principal investigado foi localizado no interior da residência. No local, as equipes de segurança encontraram uma estrutura completa montada para o preparo e a adulteração de entorpecentes.

Foto: Divulgação/CPI-9

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Foto: Divulgação/CPI-9

Estrutura para adulteração de cocaína e apreensões

As investigações apontam que a residência funcionava como um laboratório para o “esticamento” de cocaína, processo químico que mistura insumos para aumentar o volume do entorpecente e ampliar os lucros do tráfico. No imóvel, foram apreendidos uma prensa hidráulica, balança de precisão, peneira, fogareiro, liquidificador e 11 pacotes contendo compostos químicos como tetracaína, lidocaína e cafeína.

Além dos insumos e equipamentos industriais, os policiais localizaram quatro vasos contendo plantas de maconha, dois aparelhos celulares e um equipamento de gravação digital (DVR). O material tecnológico foi recolhido pelos agentes do GAECO para subsidiar a continuidade das investigações e a identificação de outros ramificações do grupo criminoso.

Foto: Divulgação/CPI-9

O homem detido no local admitiu aos policiais sua participação na atividade ilegal. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, além do cumprimento da ordem judicial de prisão temporária.

Durante o desdobramento da mesma operação na cidade, outros dois alvos investigados foram localizados pelas equipes. Todos os três indivíduos foram conduzidos e apresentados no Plantão Policial de Rio Claro para o registro das providências de polícia judiciária, permanecendo à disposição da Justiça.