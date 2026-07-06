Rio Claro, com a representante Mazzeo Cervejaria faz parte das Rotas Serra do Itaqueri, Cuesta e Centro Paulista

Iniciativa do Governo de SP impulsiona turismo de experiência e valoriza produtores locais como a Mazzeo

O Governo de São Paulo lançou, na última semana, as Rotas da Cerveja de São Paulo. Esta iniciativa visa fortalecer a cadeia produtiva cervejeira, ampliar a promoção dos produtores paulistas e impulsionar o turismo de experiência no estado. Rio Claro, com a representante Mazzeo Cervejaria, integra as Rotas Serra do Itaqueri, Cuesta e Centro Paulista, que também incluem os municípios de Araraquara, Botucatu, Conchal, Dourado, Piracicaba e São Pedro, totalizando 10 cervejarias.

O projeto foi desenvolvido em parceria entre as Secretarias de Agricultura e Abastecimento, Turismo e Viagens, Desenvolvimento Econômico, Casa Civil e a InvestSP. Ele passa a integrar o programa Rotas de São Paulo, que já conta com itinerários de experiências gastronômicas como as rotas do Vinho, Café, Queijo e Cachaça. O objetivo é valorizar a produção e o desenvolvimento de suas respectivas cadeias produtivas.

A nova rota reúne 107 cervejarias distribuídas em sete roteiros temáticos, abrangendo 20 destinos cervejeiros e 55 municípios paulistas. O percurso conecta produção, gastronomia, cultura e identidade regional, aproximando consumidores dos empreendimentos e estimulando a circulação de visitantes por diferentes regiões do estado.

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Fortalecimento econômico e cultural

A proposta das Rotas da Cerveja fortalece toda a cadeia produtiva do setor. Isso inclui desde os fornecedores de insumos e equipamentos até a rede de comércio e serviços das regiões impactadas, com mais hospedagens, bares, restaurantes e demais atividades econômicas ligadas ao segmento.

Como complemento à iniciativa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico reconheceu, por meio do programa SP Produz, sete Cadeias Produtivas Locais (CPLs) ligadas ao setor cervejeiro. Essas cadeias contemplam a produção de cerveja, o cultivo de lúpulo e a fabricação de equipamentos para o setor em diferentes regiões do estado. Duas dessas CPLs já receberam R$ 1,5 milhão em investimentos por meio dos editais de fomento do programa.

Os roteiros das Rotas da Cerveja de São Paulo são compostos por Noroeste Paulista, Mogiana Paulista, Campinas e Região Metropolitana, Circuito das Águas e Frutas, Serra do Itaqueri, Cuesta e Centro Paulista, Sorocaba e Região e Capital e Região Metropolitana, além dos Destinos Cervejeiros e de Negócios.

Mazzeo Cervejaria: tradição e inovação em Rio Claro

A Mazzeo Cervejaria, representante de Rio Claro nas Rotas, une tradição familiar, história cervejeira e inovação. Embora fundada oficialmente em 2016, suas raízes remontam à década de 1940, quando Domingos Mazzeo, conhecido como Vô Mingo, trabalhou em importantes cervejarias do país. Esse legado inspira a produção da cervejaria até hoje.

Em 2020, a Mazzeo inaugurou sua fábrica própria e, no ano seguinte, abriu seu brewpub. Este espaço acolhedor integra cerveja, gastronomia, cultura e convivência, abrigando também eventos artísticos, feiras, apresentações musicais e workshops ligados ao universo cervejeiro.

Reconhecida como atrativo turístico da Rota Encantos da Anhanguera Central e Serra do Itaqueri, a cervejaria oferece experiências que valorizam a tradição cervejeira de Rio Claro e o patrimônio gastronômico da região. A produção anual varia entre 20 mil e 50 mil litros, e entre suas cervejas premiadas estão Streets German Pilsener, Red Ale, Pedal Dunkel Weiss, Vagão Oatmeal Stout e Fumegada Rauchbier. O local oferece visitas guiadas, degustações, cursos, restaurante e eventos, e é acessível a cadeirantes, com atendimento em inglês.