Em entrevista à JC FM, padre Gutemberg destaca a importância da celebração comunitária e convida os fiéis para a abertura oficial das festividades

A Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Rio Claro, dá início oficial à sua tradicional programação a partir deste final de semana. O evento, que se estenderá ao longo de vários finais de semana entre os meses de julho e agosto, promete movimentar a comunidade local com uma estrutura repleta de shows ao vivo todas as noites, além de barracas de comidas típicas imperdíveis, como cuscuz e milho verde.

A abertura oficial das festividades acontece neste sábado (04), a partir das 18h00, trazendo como grande atração musical o show da banda Acusticanos. Já no domingo (05), a programação começa mais cedo e contará com um atrativo especial para os torcedores: após a celebração da Santa Missa, às 16h00, a organização disponibilizará dez televisores para a transmissão ao vivo do jogo do Brasil.

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Padre Gutemberg reforça convite para a Festa Julina em entrevista à JC FM

A importância da festividade para o calendário rio-clarense foi o foco central de entrevista concedida pelo padre Gutemberg à rádio JC FM. Na última sexta-feira (03), durante o Jornal da Manhã, o pároco da Nossa Senhora Aparecida detalhou os preparativos do evento e destacou, com ênfase, o papel social da festa na integração da comunidade. O religioso fez um convite direto a toda a população para prestigiar as atrações, reforçando o esforço da paróquia em oferecer um espaço de qualidade para as famílias.

O calendário da Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora Aparecida continua em todos os sábados e domingos de julho (dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26) e no primeiro final de semana de agosto (dias 01 e 02), sempre a partir das 18h00. O encerramento oficial está agendado para a sexta-feira, dia 7 de agosto, a partir das 19h00, com um grande show e uma homenagem especial dedicada ao Dia dos Pais.

A paróquia fica na Rua 2A, 349, na Vila Aparecida, em Rio Claro.

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