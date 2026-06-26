Exposição Nacional de Orquídeas chega à 80ª edição

Evento tradicional no Claretiano reúne expositores de 66 cidades com entrada franca e sorteio de plantas

A tradicional Exposição Nacional de Orquídeas começa nesta sexta-feira (26) em Rio Claro, celebrando sua 80ª edição histórica. O evento coincide com as comemorações dos 72 anos de fundação do Círculo Rio-clarense de Orquidófilos. Em entrevista ao Jornal da Manhã da rádio JC FM (89.1 MHz), o presidente da entidade, Luiz Carlos Neves, destacou que esta é a maior edição realizada após o período da pandemia, com a participação confirmada de colecionadores e produtores vindos de 66 municípios de diferentes regiões do país.

A exposição será realizada no Claretiano Colégio, localizado na Avenida Santo Antonio Maria Claret, 1724, sem cobrança de ingresso. Ao todo, o público poderá conferir uma estimativa de 2.500 a 3.000 plantas em exibição. Entre os principais destaques estão as microorquídeas, variedades muito pequenas que frequentemente demandam o uso de lentes de aumento para a observação detalhada de suas flores. O cultivo dessas e de outras espécies passou por um processo de democratização nos últimos anos devido aos avanços da ciência e da tecnologia, que simplificaram processos de clonagem e semeadura, reduzindo o custo de aquisição e tornando a atividade acessível a diferentes perfis de público.

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Programação inclui palestras gratuitas, artesanato e gastronomia

A abertura oficial ocorre na noite desta sexta-feira (26), a partir das 19h, com visitação aberta logo em seguida e encerramento às 21h. No sábado (27), o pavilhão permanece aberto das 8h às 21h, e no domingo (28), o funcionamento será das 8h às 17h. A programação técnica inclui uma palestra gratuita sobre o cultivo de microorquídeas, ministrada pelo especialista Roberto Martins, de São Paulo, agendada para o sábado, às 10h.

Paralelamente à mostra botânica, o espaço abriga uma feira de artesanato regional organizada em parceria com o setor de empreendedorismo da Prefeitura de Rio Claro, sob incentivo da vice-prefeita Maria do Carmo. A estrutura do evento, montada há 15 anos no mesmo local, também dispõe de praça de alimentação com food trucks e uma cantina própria. O presidente ressaltou o impacto econômico direto do evento no município, apontando que a rede hoteleira local registra ocupação máxima devido ao fluxo de visitantes e expositores. Durante o sábado e o domingo, haverá ainda o sorteio de plantas adultas e floridas para os visitantes presentes que responderem a uma pesquisa de opinião no local.