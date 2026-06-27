Hoje, dia 27 de junho, a partir das 15h, o cenário cultural de Rio Claro ganhará um reforço de peso. O Espaço Livre da Vila Martins será a sede da Tarde do Rock, um festival totalmente gratuito voltado para os amantes das guitarras distorcidas e da música independente.

O evento tem como objetivo ocupar os espaços públicos da cidade com arte, oferecendo uma opção de lazer acessível para toda a família e fortalecendo a cena musical da região. Para isso, o festival preparou um line-up diverso que passeia por diferentes vertentes do gênero.

A programação musical contará com quatro apresentações que prometem agradar desde os fãs dos clássicos nacionais até os que preferem o som mais moderno e pesado:

– Raro Efeito: Representando a força da criação local com seu repertório focado em Rock Autoral.

– Auto-Reverse: Trazendo a pegada única e o swing do clássico brasileiro em um Tributo ao O Rappa.

– Erro 404: Garantindo a dose de peso e nostalgia dos anos 2000 com o melhor do Nu Metal.

– Escola de Rock: Agitando a galera com uma seleção impecável de grandes hinos do Rock Nacional.

“A ideia é unir a comunidade em torno da música, valorizando as bandas da região e proporcionando um sábado de som pesado e diversão segura em um espaço aberto ao público”, destaca a organização.