Exaltasamba será a atração principal do evento

A segunda edição da tradicional Feijuca da Cidade promete agitar Rio Claro com samba, atrações musicais e telão para o jogo da seleção

A Feijuca da Cidade com Exaltasamba promete agitar Rio Claro neste domingo, 7 de julho. A 2ª edição do evento acontece a partir das 12h, no Grupo Ginástico, localizado na Rua 2, 941, no Centro da cidade.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Sympla e ainda é possível comprar no terceiro lote para garantir presença nesta festa de samba e alegria.

A festa contará com atrações de primeira para animar a tarde, incluindo os grupos Samba D’Aninha e Kalu e os Bambas.

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O cantor Chrigor havia sido anunciado, mas devido a problemas de saúde, não poderá comparecer. Pensando na melhor forma de agradar o público, a organização trará um dos grupos de maior sucesso nacional: o Exaltasamba.

Formado por músicos experientes e carismáticos, o Exalta honra seu nome ao exaltar o samba em todas as suas formas. A banda equilibra composições autorais marcantes com releituras de clássicos eternizados por grandes nomes do gênero, tudo isso com arranjos modernos, batidas envolventes e um swing irresistível.

Sucessos que agitam a plateia

Entre os grandes sucessos que prometem animar o público estão “Me Apaixonei Pela Pessoa Errada”, “Telegrama”, “Louca Paixão”, “Como Nunca Amei Ninguém”, “Tá Vendo Aquela Lua”, “Cartão Postal” e “Luz do Desejo”.

Além da música de qualidade, o evento terá transmissão do jogo da Seleção Brasileira em telão, unindo samba e futebol para a diversão de todos os presentes.