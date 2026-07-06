Ao passar por restauração, espaço foi reaberto ao público. Foto: Divulgação

A Biblioteca Municipal Professor José Porfírio e o Espaço Cultural Casa Guariento ampliam o acesso à leitura, cultura e patrimônio histórico na cidade.

A população de Itirapina passa a contar com um espaço revitalizado que reúne leitura, cultura, história e formação artística. Reabertos ao público na terça-feira (30), a Biblioteca Municipal Professor José Porfírio e o Espaço Cultural Casa Guariento Itirapina ampliam o acesso da comunidade a serviços culturais, atividades educativas e ações de valorização do patrimônio histórico do município.

Além do acervo disponível para consulta e empréstimo de livros, a biblioteca oferece estrutura informatizada para pesquisas, proporcionando mais praticidade e acesso ao conhecimento.

O espaço também abriga a Secretaria Municipal de Cultura e recebe oficinas culturais, como teatro, violão, desenho, artesanato, modelagem em argila, atividades da Banda Municipal, encontros do Clube do Livro e outras iniciativas voltadas à comunidade.

A Biblioteca Municipal Professor José Porfírio e o Espaço Cultural Casa Guariento estão localizados na Rua 5, nº 195, Centro.

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Construída em 1893, a Casa Guariento integra o patrimônio histórico de Itirapina. A restauração preservou suas características arquitetônicas originais, contribuindo para manter viva a memória do município e ampliar o acesso da população a um espaço dedicado à cultura, à educação e à preservação da história local.

Restauração e acesso à cultura

A restauração foi realizada pela Prefeitura Municipal de Itirapina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo, e com a Mabê Produções Culturais.

A população pode utilizar os espaços para consulta e empréstimo de livros, pesquisas e participação nas atividades culturais promovidas no local, acompanhando a programação pelos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Itirapina.

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