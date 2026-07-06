Fachada do campus do Instituto Federal em Rio Claro

Nova instituição de ensino superior público já oferta cursos de Informática e prevê expansão para Ensino Médio e graduações

O campus do Instituto Federal Rio Claro foi inaugurado na sexta-feira (3), no bairro Alto do Santana, nas antigas instalações da Unesp. A nova unidade do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) já está ofertando formação no curso Técnico em Informática. Os interessados podem se inscrever através do site rcl.ifsp.edu.br.

De acordo com o diretor-geral do campus de Rio Claro, Professor Edmar César, a inauguração representa uma grande alegria, pois há 12 anos a instituição tentava iniciar as atividades na cidade. Ele afirmou que a primeira turma já foi iniciada este ano, com a segunda prevista para agosto. A previsão é de que o Ensino Médio Integrado comece em janeiro, e os cursos superiores em 2028.

A unidade foi construída no bairro Alto de Santana, em parte do terreno que abrigou por décadas o campus da Unesp. O prefeito Gustavo expressou satisfação em ver o sonho realizado, destacando que Rio Claro volta a ter uma faculdade pública após 50 anos da implantação da Unesp. Ele também mencionou a recente inauguração da Fatec na cidade.

Solenidade de inauguração ocorreu na sexta-feira (03). Unidade do IF em Rio Claro terá ensino médio técnico e cursos superiores

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O vereador Julinho Lopes (PP), um dos articuladores da vinda do IFSP para Rio Claro, relembrou o processo ao Jornal Cidade. Segundo ele, o projeto começou em 2013, ficou paralisado por oito anos, e ganhou novo fôlego com a portaria de 2021, após conversas em Brasília com representantes do reitor do IFSP. Quatro audiências públicas foram realizadas, com apoio do prefeito, até a concretização da unidade.

Estrutura e investimento do novo campus

O Governo Federal informou um investimento total de R$ 20,5 milhões do Novo PAC no campus. A estrutura do Instituto Federal Rio Claro é composta por dois terrenos distintos. O primeiro conta com guarita, bloco administrativo e de salas, e três laboratórios de informática. O segundo terreno abriga sete salas de aula, quatro administrativas, uma quadra poliesportiva e laboratórios de química, ciências da natureza e informática.